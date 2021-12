Rumorean que Julián Serrano y Sofía Alberto se habrían distanciado

Durante 2020, el paranaense Julián Serrano había logrado encontrar el amor, tras su ruptura con Malena Narvay. El youtuber comenzaba a salir con una joven llamada Sofía Alberto que lejos del mundo del espectáculo, se dedica a la medicina.A través de las redes sociales, la joven pareja compartía postales juntos demostrando su amor latente. Sin embargo, a comienzos de año, la novia de Julián había recibido una fuerte acusación de vender recetas por internet, algo que luego fue desmentido tanto por la protagonista como por el youtuber.En las últimas horas, según la, Julián Serrano y Sofía ya no se siguen mutuamente en la red social Instagram. De hecho, hace semanas que no comparten stories juntos ni se ve señal de que podrían seguir en su relación. Mientras Serrano salió con amigos recientemente, la joven médica comparte de unos días con su círculo íntimo.La publicación resaltó además que Sofía estuvo en una fiesta y publicó algunas imágenes para sus seguidores, posteo que no recibió ningún tipo de comentario por parte de Serrano. “Si bien por el momento no dieron declaraciones, lo más evidente es que se han distanciado por un tiempo”, concluye.