Yankelevich publicó fotos de hijos mayores de Romina Yan y emocionó a sus fans

El exmarido de Cris Morena suele publicar en sus redes sociales postales en recuerdo de su hija. Pero, en esta ocasión, decidió mostrarse junto a sus nietos mayores para festejar el cumpleaños de uno de ellos. “¡Festejando el cumple de Valen! ¡Franco y yo más que felices!”.La imagen generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores en Instagram, que remarcaron el parecido que tienen los tres, además de su notable crecimiento.El adolescente celebró sus 19 años rodeado de sus familiares y es la primera vez que se lo ve luego de participar en un homenaje a su madre hace tres años. Valentín tiene un muy bajo perfil, a diferencia de sus dos hermanos, que continúan con el camino artístico que heredaron de su familia.Franco, de 21 años, es músico, compositor y actor. Tuvo su participación en la película El potro, en homenaje al cantante Rodrigo y protagonizó con Oscar Luque la serie Photograph. En Instagram es muy activo y comparte a diarios videos mostrando su talento.Por su parte, Azul, la más chica, también muestra sus dotes artísticos, con mayor pasión en el canto y la guitarra.Los jóvenes tuvieron que superar el duro golpe de perder a su madre siendo muy chicos. Cuando Romina murió, Franco tenía 10, Valentín 8 y Azul, 5. Pese a la pérdida irreparable, crecieron rodeados del amor y del apoyo de su padre, Darío Giordano, además de toda su familia y amigos.El 28 de septiembre de 2010, Romina se descompensó en la calle y tuvo un aneurisma. Si bien fue trasladada de urgencia a un centro de salud, nada pudieron hacer para salvarle la vida. La noticia generó una gran conmoción en el público y más aún en su familia. Años después del episodio, Cris Morena se refirió a un mensaje que le dio su hija días antes de fallecer.“Yo creo que se despidió. Esto no lo sabe nadie. Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre y Romina, una semana antes me dice ‘mamá, necesito que te lleves a los chicos’”, expresó durante una entrevista en Morfi, todos a la mesa (Telefe) en 2018.En medio del cierre de su temporada teatral, la productora se sentía cansada como para ocuparse de sus nietos. “Yo le dije ‘Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro. Y me dijo ‘mamá, necesito que te los lleves por favor, te lo pido’”.Continuando con su relato, la productora explicó que accedió y cuando se iba de la casa de su hija, le dijo: “¡Cuidá a mis hijos!”.Al día siguiente, un mensaje de su hija la sorprendió: “Me quedé con los chicos. A la mañana siguiente levanté el teléfono y tenía un mensaje de ella que decía ‘mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos’”.Finalmente, la también presentadora de televisión reveló una última señal que recibió por parte de Romina antes de su muerte. “El día anterior a su muerte me mandó por mail un círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas”.