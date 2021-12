Dayub en Elonce TV: “Concientizar sobre el Tourette transforma realidades”

Un nexo valioso

Campaña de Concientización en Paraná

El reconocido actor paranaense Mauricio Dayub, dialogó este miércoles en Elonce TV y detalló sobre cómo nació su relación con el síndrome de tourette. Desde hace un tiempo, el artista realiza acciones de concientización y además apadrina una asociación. Hace muy poco filmó una campaña en la capital entrerriana.Según contó Dayub asu relación con el síndrome comenzó con su participación en la obra teatral Toc-Toc: “hasta ese momento no sabía qué era el síndrome de Tourette, y con el guion de la obra fui conociendo cada vez más sobre la patología”.TOC TOC es una obra de teatro que se trata de seis pacientes que padecen TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) y aguardan en la sala de espera de la consulta la llegada del Dr. F. palomero Quiroja , Psicólogo clínico, por un vuelo retrasado. Lo que los obliga a soportar sus respectivas manías e intentan interactuar organizando una terapia de grupo.Particularmente, el papel que encarnó Dayub era sobre un hombre que tenía el síndrome de Tourette y decía contantemente de manera involuntaria obscenidades: “Estaba tomando por la comedia y no era fácil creer que un trastorno neurológico que tenga que ver con esas reacciones”, expresó al remarcar que “”.Luego de la obra, Dayub se convirtió en un referente sobre la concientización de este síndrome, el actor contó que apadrina una asociación y añadió que “muchos espectadores me esperaban a la salida de la obra para contarme sobre su vida y también había padres que me contaban que sus hijos tenían Tourette y no sabían cómo afrontarlo”.El actor señaló que a partir de la obra muchas personas comenzaron a contactarlo para informarle sobre los síntomas, como era su calidad de vida, su vínculo con la comunidad y poco conocido que era el síndrome en la sociedad. “Me di cuenta que podía ser un nexo muy valioso entre las personas que necesitaban ayuda y las asociaciones que podían dar alguna respuesta”, mencionó el paranaense y expresó: "Eso es una de las cosas que más me gusta del arte; tenes la posibilidad de ayudar y acercarle una solución”.“Uno de los grandes problemas es el diagnóstico de eta enfermedad; muchos médicos analizan la situación y dicen que son problemas de la edad y eso les va condicionando la vida, porque comienzan a realizar prácticas para ocultar los tics y después es muy difícil tratarlo”.“Agradezco la oportunidad de interiorizarme, ayudar y recibí cosas muy valiosas; conocí a gente muy buena”, cerró Dayub.Dayub participó de una campaña de concientización sobre el síndrome de Tourette en Paraná. El actor filmó un video junto a Nicolás Cejas, un joven que padece el síndrome. Ambos explican sobre la tolerancia y aceptar al otro.