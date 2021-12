“Es un shock”: Bebe Contepomi habló sobre el asalto a su esposa

Relató cómo la policía encontró la camioneta

“Por suerte estaba sola”

La esposa de Bebe Contepomi, María Florencia Cardarelli, fue víctima de un violento asalto el miércoles por la tarde cuando estaba a bordo de su camioneta en la localidad de Boulogne (San Isidro) y dos hombres armados la interceptaron para robarle el vehículo.Contepomi se encuentra de vacaciones con su familia, algo que sirvió para que su pareja se despeje tras el asalto. “Tenemos 3 hijos chicos y ella está muy pendiente de ellos, eso la ayudó a alejarnos un poco de todo y que Flor procese lo que pasó. La verdad es que fue un shock y es gravísimo”, indicó.En diálogo con Diego Leuco y Luciana Geuna, el conductor de La Viola (TN) relató cómo fue el asalto que sufrió su esposa. “Flor acababa de dejar a mi hijo Camilo, de 7 años, en la casa de un amigo”, indicó.Luego, reflexionó: “Uno piensa qué hubiese pasado si le ponían un arma en la cabeza y el nene estaba sentado atrás y se lo llevaban. Capaz lo dejaban a unas cuadras, pero imaginate lo que sería el susto. Por suerte estaba sola y eso lo hace más fácil. Igualmente, los chicos están al tanto”.Por otra parte, destacó que la policía tardó muy poco tiempo en encontrar el vehículo: “Por la camioneta me llaman y me cuentan que apareció intacta en Villa Dorrego, La Matanza. Ni pregunté, la fui a buscar. Obviamente que Flor no se quiere subir más ni la quiere ver”.

Bebe remarcó que sus vecinos le advirtieron que la misma banda ya había delinquido en la zona: “Vienen robando desde hace 6 meses. Ese es el shock porque fue en la entrada de casa y uno teme estar marcado, pero después nos enteramos de que si se paraba en un semáforo hubiese pasado lo mismo. En los últimos meses, robaron 8 iguales en San Isidro, La Horqueta, Lomas...”Los delincuentes fueron identificados a partir de las huellas dactilares. Todavía no fueron detenidos. Fuente: (Tn)