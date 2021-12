María Becerra compartió una foto que le “gusta mucho”

Durante el fin de semana, María Becerra confirmó el fin de su relación con su colega Rusherking. Luego de los polémicos tuits que escribió contra su ahora ex pareja al enterarse de que le había sido infiel, la intérprete de "Miénteme" pidió disculpas por el exabrupto y aclaró que iban a resolver la situación en privado.Por su parte, el trapero explicó el motivo de su engaño y justificó su accionar. "Conocí a una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté", manifestó el joven oriundo de Santiago del Estero. Al poco tiempo, los fanáticos de Becerra comenzaron a agredirlo en las redes y ella salió en defensa de quien fue su novio."Por favor, no insulten más a nadie. Nadie merece recibir odio. ¡A pesar de todo, Thomas siempre ha sido una excelente persona conmigo y con todo el mundo!", expresó la artista.Desde entonces ninguno de los dos hizo más declaraciones públicas sobre el asunto. En las últimas horas, la cantante demostró que tiene su energía enfocada en su éxito profesional y en la nueva etapa de soltería que comienza, con una imagen muy sensual en su perfil. "Una foto que nunca subi y que me gusta mucho", señaló la joven de 21 años.