Paula Varela denunció que sufrió amenazas por su pelea con la China Suárez

Luego del picante cruce que mantuvo semana atrás con Eugenia China Suárez, Paula Varela decidió hablar a fondo de lo que pasó con actriz y reveló las amenazas que sufrió en la red por los dichos en su contra.



Fue en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre), donde la panelista de Intrusos (América) se refirió a su enfrentamiento con La China.



“Fue tremendo lo que pasó con la China y que se la agarre conmigo. A mí lo que ella diga no me va ni me viene. Todo lo que ella diga no me llega y yo sé todo lo que dije fue verdad”, empezó diciendo la periodista.



En esa misma línea, aseguró: “A mí me llegó un rumor y lo conté en la mesa, nunca lo dimos por cierto. Fue algo al pasar pero obviamente para los portales fue interesante. Nosotros no le dimos ningún valor puntual a eso. Aparte habló de eso pero nada de lo otro”.



Y añadió: “Me pasó de las agresiones y amenazas porque eso lo fomenta el mismo protagonista. Fue feo porque yo tengo un Instagram muy blanco, comentarios familiares y eso lo ensuciaba”.



“Yo soy cero maltrato, mala palabra y no me gusta el insulto y la mala palabra. Eran comentarios muy vacíos de contenido. Nadie me conoce y no sentí que hablaban de mí. Solamente era defender a la China y no importaba quién esté del otro lado. Era hablar por hablar y puteada de tránsito”, dijo la comunicadora.



Por último, expresó: “Obviamente no está bueno porque es una pérdida de tiempo para ellos y también para mí. Cuando me agredieron no me afectó en lo más mínimo porque ya ni lo leí. No tiene mucha gracia leer un insulto. Cuando viene una cosa así de catarata porque sí la verdad ni idea y sigo mi vida con las cosas que son reales”.



Qué pasó entre La China Suárez y Paula Varela

A principios del corriente mes, la locutora aseguró que la ex Casi Ángeles le habría enviado a Eduardo Cruz, pareja de Eva de Dominici y hermano de Penélope Cruz, un video con contenido sexual.



"Dicen que a quien la China le habría mandado un video hot es al hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, que está casado con Eva de Dominici”, dijo Varela en aquel entonces. “Me dicen que la China, que está soltera, andaba con varios además de Icardi. No es que era el único hombre sobre la tierra”, agregó.



Además, la panelista contó que el músico, que es el padre del hijo de Eva, Cairo (de 2 años), no le habría dado pelota a la actriz: “La China le habría mandado un video a Eduardo, pero él no le dio cabida. Eso no prosperó”.



“Me dicen que la China, con esto de su libertad, va al frente. Si a ella le gusta va al frente. Tal vez le habían contado que él estaba en crisis con Eva. O la China pensaba que estaba separado”, detalló Paula.



"La China no sabía de Wanda y Mauro que los veía todos los días, mirá si va a saber del hermano de Penélope Cruz”, cerró Adrián Pallares muy filoso.



Tras enterarse de los dichos de la compañera de Adrián Pallares y Rodrigo Lusich, la expareja de Benjamín Vicuña, a través de sus historias de Instagram, junto a la captura de una nota realizada por Ciudad, le tiró: "¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela?". “Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es un abuso", sentenció cansada de los incesantes rumores que la vinculan a distintos hombres.



"Desmiento categóricamente esta pe. . . ez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir", aclaró la actriz a la vez que exigió que la dejen tranquila.

Fuente: Exitoína