El mensaje de Débora Bello luego de que Diego Torres confirmara la separación

Diego Torres fue uno de los privilegiados invitados de estar en el regreso de Mirtha Legrand a la TV. Tras varios días de rumores de separación de Débora Bello, Mirtha le preguntó al músico y él respondió: "Si estoy solo. Las relaciones de mucho tiempo tienen estas cosas".



Y agregó en la mesa: “Son estas cosas de las relaciones, siempre las relaciones largas tienen idas y vueltas. Toda esta situación, la pandemia, no ha sido fácil. Dejar de viajar, mi trabajo se vio muy afectado y ese también te influye de alguna manera a uno como persona. Pero lo importante es que nos llevamos bien y nos queremos mucho”.



Hace un par de horas, Débora Bello compartió un contundente mensaje a las personas que la acompañan en este momento difícil: "Para mis amigas, GRACIAS", escribió la actriz y continuó: "Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y empinado, buscá a tus amigos, tómalos de las manos y apoyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo lográs será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro"



"Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, buscá a tus amigos, a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos", rezaba la profunda reflexión, y señalaba: "En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos y hermanos, para empujarte, darte un abrazo; al final de la cuesta disfrutá del llano", sentenció.

Fuente: Pronto