A los 51 años, reconocida actriz argentina lució sus curvas en bikini

Aunque Paola Krum (51) tiene bajo perfil, en las últimas horas revolucionó todos los portales. Es que la actriz posó desde la playa y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, con las que no tardó en cautivar a sus fans.“Primer día, vacaciones, verano, amor”, escribió en la descripción de la publicación.“Dioooooos”, “Apa, pero que belleza”, “La mujer de mis sueños”, “Que linda que sos Pao”, “Bombaa al natural”, “La belleza de la mujer argentina en su máxima expresión” y “La misma belleza de siempre. El tiempo está enamorado de vos”, fueron algunos de los comentarios.La actriz, quien es madre de Eloísa (13) fruto de su relación con Joaquín Furriel, está en pareja hace dos años con el actor y locuror Ivan Espeche.“En medio de todo, el amor. Soy tan afortunada de tener esta isla con vos y los nuestros”, redactó en el posteo que le dedicó ella a él con una foto en la que están juntos.“Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó”, expresó Paola en una entrevista con Marcela Coronel para el programa radial “Mientras tanto” (Mucha Radio, FM 89.5).