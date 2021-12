Después que Yanina Latorre revelara el plan que Verónica Laffitte llevó a cabo durante meses para que Fernando Gago y Gisela Dulko se separaran y así ella dejar atrás el estado de "amante", la ex amiga de la tenista y el ex futbolista reaparecieron juntos por primera vez.Si bien ya confirmaron su romance y conviven en la misma casa de Nordelta que Gago era dueño junto a Dulko, la pareja no se había mostrado públicamente juntos debido a la controversial información que dio Cinthia Fernández y otros periodistas sobre la forma en la que comenzó relación.En ese sentido, el ex DT de Aldosivi y su novia fueron vistos en el casamiento de unos amigos, "Sam y Luki", en Roldán, Santa Fe ya que posaron para una foto grupal de la boda.