Quique Ponce: “Toqué con cada grupo que no tenía un bandoneón en su banda”

Video: “Quique Ponce” estuvo presente en una nueva edición del programa Peña Entre Todos

Enrique Ángel Ponce de León, más conocido como “Quique Ponce”, estuvo presente en una nueva edición del programa Peña Entre Todos, que se emite por la pantalla de Elonce TV. Habló de su vida, su carrera musical y contó anécdotas con diversos músicos.

El reconocido bandoneonista y cantor, deleitó a los espectadores con sus canciones.



Hizo un repaso de su trayectoria musical: “toqué con cada grupo música que no tenía un bandoneón cuando llegaban a grabar a Buenos Aires. Me quedo la deuda con Mercedes Sosa, que no pude acompañarla”, contó a Elonce Tv el músico.



Su carrera profesional comenzó como un juego, allá por 1978, cuando partió con su arte rumbo a Cosquín para poder cantar, como es anhelo de tantos otros en el festival mayor del folklore argentino. A partir de allí donde se consagra como una de las revelaciones de ese año, siguieron exitosas presentaciones de las que siguen una reseña.



“Quique”, contó que estudió música, pero “muy poco”. “Mi profesor se dio cuenta de mi interés por el bandoneón y me enseñó muy rápido. Seguí con él hasta que se enfermó y no seguí con otro docente. Como empecé desde muy chico, desarrollé mucho el oído y sacaba canciones de esa forma”.



“Por ese motivo me cuesta mucho leer partituras, antes no se usaban. Me arrepiento de no seguir estudiando, porque se puede aprender y crear muchas cosas con la música”, señaló.



Nota completa en el video.