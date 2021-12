Barassi le confesó a Mirtha Legrand que consume aceite de cannabis: los motivos

A casi cuatro meses de su última aparición, Mirtha Legrand regresó esta noche a la pantalla de El Trece con La noche de Mirtha, el ciclo que conduce hace 53 temporadas, bajo diferentes formatos pero con su único estilo. En una noche muy especial, la Chiqui recibió a Ricardo Darín; Diego Torres, Darío Barassi, Jey Mammon.En una mesaza distendida y amena, cada uno de los invitados se fue entregando a la charla y respondieron todas las preguntas de la anfitriona y de su nieta Juana Viale, que también estaba presente en su rol de entrevistadora. Uno a uno, les fue llegando el tiempo de protagonizar su ronda de preguntas y respuestas a cada uno de los invitados.Y llegó el momento de una de las grandes revelaciones de este año: Darío Barassi. El conductor de "100 argentinos dicen" cosechó éxito y seguidores durante 2021 y entonces, la diva quiso saber cómo se lleva con esta novedad en su vida. “Vos sos actor y abogado, pero ahora estás conduciendo muy bien”, le dijo a modo de halado.“Me preocupaba el tema de conducir porque es un oficio que no conocía, es algo que no sabía hacer. Me gusta ser anfitrión, recibir gente en mi casa y me lo tomaba así. Al principio quería causar gracia, recurrir a esas tres muletillas que uso siempre: mis tetitas, mi padre muerto y cosas así pero descubrí que lo divertido del programa eran las familias y las cosas que ellos me ofrecían. Yo soy muy observador, siempre estoy pensando qué relación hay entre la gente que veo, si tuvieron un mal día, y bueno fui por ahí”, explicó Barassi sobre el éxito de su programa.“¿Pero vos a veces los tratás mal?”, lo increpó la diva. “Es que el gordito es malo a veces, Chiqui”, le contestó él con una humorada pero quiso aclarar que lo que él hace es humor y no atacar a nadie. “Quiero dejar eso claro, porque salieron notas horribles y nada que ver”, dijo.Fue entonces que Juana quiso saber entonces cómo se lleva con la ansiedad y Barassi fue categórico: “Así, con 148 kilos y tomo gotas cannábicas. Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta que estaba desbordado, tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba muy culposo, me sentía ausente en varios lugares”, comenzó explicando el padre de Emilia, que está en pareja con la psicóloga, Lucía Gómez Centurión.“Me tomé una semana de vacaciones porque necesitaba frenar, estaba con el programa y una ficción, necesitaba parar un poco y organizar. Duermo cuatro horas porque viene mi hija a las 3 de la mañana y le pregunto por qué se despierta a esa hora, y me responde que es porque quiere jugar conmigo, y la amo, entonces me levanto, juego, le leo un cuento. Y lo mismo a las 7 de la mañana, que es cuando puedo estar con ella y lo disfruto”, aseguró argumentando el por qué de tanto cansancio.Estos serán los últimos días del conductor frente al ciclo de El Trece, ya que se tomará todo el verano de licencia: “Va a conducir Dani La Chepi unas semanas y luego van a hacer un casting para que diferentes conductoras me reemplacen hasta marzo que ya vuelvo al aire, y que es el tiempo que necesito tomarme. Voy a hacer una ficción para Disney Plus y ahora me voy a Bariloche”.