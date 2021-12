El regreso de Mirtha Legrand a la TV: "Estoy muy feliz de estar acá"

Enfundada en un elegante vestido y visiblemente emocionada, Mirtha Legrand regresó a la televisión para darle un cierre al año, esta vez, de la mano de Juana Viale, quien supo cuidar su lugar durante su confinamiento por el Covid-19."¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada. Pero estoy muy feliz de estar acá, lo deseaba tanto, y con todo mi equipo divino", dijo la diva al comienzo del programa."Le dedico este programa a Goldy y a José, con todo mi amor. Son mis hermanos queridos que me han dejado. A ella no la pude despedir por la pandemia. Fue todo muy doloroso", continuó diciendo Mirtha, teniendo siempre presente a sus hermanos. Silvia "Goldy" Legrand murió en mayo del año pasado, en plena cuarentena estricta por el covid.

Para este último programa dela Chiqui recibió a grandes figuras, como son Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon."Estoy muy emocionada, contenta, feliz. Todo eso junto. No veo la hora de estar sentada en la mesa del programa", aseguró Mirtha, horas antes de su regreso a la pantalla de eltrece, en diálogo conY agregó: "Tengo muchas ganas de volver. Para mí es muy raro no estar en el aire. Este sábado no será mi despedida"."Simplemente, es un saludo de fin de año y la ocasión para agradecerle a Juanita todo lo que ha hecho", expresó la diva.