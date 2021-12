María Becerra lanzó escandalosos tweets tras dejar de seguir a su novio

María Becerra se volvió tendencia en las redes sociales luego de publicar unos polémicos tweets el sábado por la mañana y eliminarlos rápidamente, razón por la cual enfrenta rumores de separación de su novio, Rusherking.“Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la cantante. Y luego, sumó: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”.Los tweets de Becerra no terminaron ahí y se mostró más que decepcionada, a través de su cuenta oficial de Twitter: “Gil de mier..., pedazo de garca”.Cabe recordar que la intérprete deestuvo junto a Rusherking en el último concierto de Camilo el viernes por la noche y ahora dieron que hablar por una supuesta infidelidad.María Becerra publicó unos polémicos tweets en los que haría referencia a una supuesta infidelidad y de inmediato dejó de seguir a su pareja, Rusherking.Si bien los tweets fueron eliminados, la cantante fue más que evidente al decidir no tenerlo más entre sus contactos. El músico, por su parte, sí la sigue y los fanáticos no dejan de hablar del escándalo.