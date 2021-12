Una mujer le dio un currículum a Wanda Nara en medio de un evento y la contrató

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el Abasto Shopping. en medio de un tumulto entre periodistas, fotógrafos y allegados que se acercaron a ver a la empresaria durante la presentación de su línea de cosméticos.En el video, que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver que una joven le acerca una hoja a la mediática con su CV y la intención de pedirle trabajo para su nuevo local.Wanda, sorprendida, sólo atina a tomar el papel con el currículum en medio de todo el tumulto y al ver de qué se trataba hace un gesto de "ok", y se lo acerca a uno de sus colaboradores.Lo cierto es que como dice el refrán, quien no arriesga no gana. Es que según contaron en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) este viernes, allegados a la mayor de las Nara ya se comunicaron con esta joven y le ofrecieron una oportunidad de trabajo.Fue Yanina Latorre quien intercambió mensajes a través de WhatsApp con Wanda y le consultó por el insólito episodio ocurrido el jueves en el Abasto mientras se sacaba selfies y saludaba a sus fanáticos."Ahí me escribió. 'Sí, tengo el currículum', me dice Wanda. Ya la llamaron a la chica. Ahi le pregunté en qué puesto la van a contratar...", contó la panelista de LAM."Bien, la van a contratar. Es un final feliz", agregó Ángel De Brito. "Y es comprobable, porque la chica ahora puede salir en todos lados y decir 'no, está mintiendo'. pero ya me dijeron que la llamaron. Está buenísimo lo que le pasó", sentenció Yanina.Luego, Wanda publicó una historia en sus redes sociales confirmando la contratación. "Le cumpliste el sueño a Camila Oliveto, ya la contratamos", le dice una de sus asistentes.