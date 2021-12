Verónica Ojeda dijo cuánto cobraron las hijas de Diego por el homenaje

El enojo con Dalma y Giannina Maradona

“Los herederos cobraron 30 mil dólares por la Maradona Cup”, lanzó Verónica Ojeda en diálogo con Toti Pasman en Fútbol 910 (La Red). La expareja de Diego Maradona aseguró que desistió de recibir la parte correspondiente a Dieguito Fernando porque le parece una falta de respeto cobrar plata por el homenaje.Sin embargo, Verónica confirmó que no fue el único motivo por el que decidió no ir: “A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola”.Sin pelos en la lengua, Verónica Ojeda afirmó: “Dalma y Giannina cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio”.Y agregó: “Se contradicen. Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá”. Ella insistió en su postura frente al homenaje, y remarcó que le parecía una exageración ya que “ni los pasajes valen eso”. Algunos medios de España indicaron que tanto Boca como Barcelona se llevaron 2 millones de euros por su participación.Al rechazar los 30 mil dólares correspondientes a Dieguito Fernando, Verónica confirmó que ese dinero se dividió entre los herederos. Es decir que por la ausencia de su hermano, los presentes se quedaron con su parte sumando un total de US$ 7500 extras para cada uno.Toti Pasman le consultó a su entrevistada si Jana y Diego Jr. habían sido invitados a Dubai: “No me consta. Hablé el otro día con Diego Jr. y me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Está a cinco horas de avión. Pero no le mandaron nada”.Pero no solo este dilema moral es el único conflicto entre Ojeda y las hijas del 10. Verónica aprovechó la ocasión para remarcar que las hermanas también debían hacerse el test de ADN pautado: “Dalma y Giannina se tenían que presentar junto a Dieguito para hacerse el análisis, me lo dijeron a mí. Pero bueno, se fueron a ese homenaje sin decirles nada a nadie, por lo cual eso me parece que fue una falta de respeto total y absoluta hacia todos los hermanos”.Verónica remarcó que Dalma se comprometió en varios programas de televisión y radio a realizarse el ADN. Pero finalmente, no se dio.Finalmente, Verónica Ojeda llevó hoy a su hijo Dieguito Fernando a realizarse el estudio de ADN correspondiente para que se coteje con las muestras de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, que estan en búsqueda de su identidad y creen que Maradona también podría ser su padre.En sus historias de Instagram, Ojeda escribió: “Hijo estoy muy orgullosa de vos por la valentía que tuviste hoy con tan solo 8 años fuiste mi héroe por hacerte el ADN en el Juzgado de La Plata. Tu papá desde el cielo te acompaña... te guía... y está muy orgulloso de vos. Con tan solo 8 años entendiste todooooo! Te amo hijito”.También hizo un vivo de Instagram en donde contó detalles: “Hago este vivo porque decían que no estábamos en La Plata pero como verán, vinimos al juzgado. Ahora Mario Baudry tiene que hacer unos trámites. Tuvimos que entrar por otro lado porque Dieguito no debe tener contacto con las otras partes y por otro lado, no quiero yo que tenga contacto hasta que no se sepa la verdad. Yo debo preservar a mi hijo”.“Es una prueba que estamos haciendo porque hay dos chicas que realmente necesitan conocer su identidad y esto las ayuda. Eugenia Laprovíttola y Magalí Gil tienen que saber si son o no hijas de Diego”, explicó repasando la situación.Lo que sí fue una sorpresa fue la tierna reacción de Dieguito cuando le contaron de qué trataba el análisis: “Hablé con la psicóloga y le contamos, él me dijo que si era para ayudar a su papá, quería venir”.Y volvió a señalar a los otros hijos de Maradona: “Nadie más quiso venir... cada uno sabrá... no hace falta que diga nada más. Cada uno hace lo que quiere con su vida y con sus cosas, yo intento que mi hijo sea feliz”.Ahora solo queda esperar los nuevos resultados, que estarían para antes de fin de año. Fuente: (Tn)