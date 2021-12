Mica Viciconte mostró un tierno video de su panza: “Sentir y ser feliz”

Hace ya unas semanas que se conoció la feliz noticia del embarazo de Mica Viciconte con Fabián Cubero. La pareja está expectante por la llegada de su primer hijo a quién ya han bautizado como “Luca”. No obstante, disfruta de esta nueva etapa en familia con su pareja y con las hijas de él y su ex, Nicole Neumann.Algo que también expresa en redes sociales, específicamente Instagram, donde la participante de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) compartió un significativo video a la espera de su hijo. Luciendo un conjunto de ropa interior, una bombacha negra y una musculosa a tono ceñida al cuerpo, y también una bikini, la modelo reflexionó sobre los “cuerpos perfectos”.“¿Cuál es ese cuerpo perfecto?”, se preguntó Mica Viciconte en la red social. Y reflexionó: “Para mí es aquel que está lleno de historias, de marcas que representan momentos únicos y que literalmente han cambiado nuestras vidas”.“Soñar, sentir y ser feliz”, expresó, muy ilusionada, junto al video luciendo su pancita de embarazada.Nicole Neumann no hizo esperar su reacción ante el anuncio del primer hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, su ex pareja y padre de sus tres hijas mayores. Tras los rumores iniciales de que a la modelo le había disgustado la noticia, dado que según ella el excapitán de Vélez le debe varias cuotas alimentarias, desmintió su enojo.“Está todo bien, todo bárbaro por suerte. Estamos terminando el año muy feliz, contenta con mis hijas y por el trabajo. También muy bien con el amor así que no puedo pedir más. La pareja viene súper”, indicó la jurado de “Los 8 escalones” (el Trece). Asimismo, se refirió a los dichos de Viciconte sobre los cuales opinó: “Ojalá se traduzca en hechos lo que dijo, ojalá sea así. Yo con Fabián hablo siempre porque es el padre de mis hijas, tenemos que hablar porque tenemos tres hijas en común, pero solo eso”. Fuente: (La100radios)