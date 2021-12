Laurita Fernández reveló por qué volvió a separarse de Nicolás Cabré

La separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré parece ser definitiva. Los tortolitos siempre tuvieron idas y vueltas en su noviazgo, pero hace algunas semanas fuertes rumores indicaban que estaban nuevamente distanciados.El viernes pasado en el último programa deLaurita estuvo presente porque formó parte de un increíble cuadro musical y luego en una nota aconfirmó lo que muchos se imaginaban: su ruptura con el actor."Estoy sola en este momento. Pero la verdad es que esto es muy reciente. Y el haber hecho la apertura y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”, contó al ser consultada por las versiones que aseguraban que estaba separada del artista."Estoy muy bien. Simplemente, te hablo por mí. Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien...”, continuó sin querer ahondar en detalles sobre el punto final a su historia de amor con Cabré.Sin embargo, en el programa de Ángel de Brito contaron por qué la actriz y el actor decidieron terminar una vez más su relación amorosa."El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. Ella dice que no tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses”, reveló Yanina Latorre, súper ácida, sobre las diferencias que tenía la pareja.Luego, se refirió a la personalidad fría y retraída del ex de la China Suárez: "Ella es joven, quiere salir, tener vida social. La vida no es solamente tener pareja. Él es muy quedado, muy fóbico y siempre quiere estar encerrado".En octubre pasado, tras mucho misterio, los tortolitos se habían reconciliado y apostado a su vínculo tras unos meses separados. De hecho, viajaron al Sur para disfrutar de una escapada romántica. No obstante, la convivencia no volvió a resultar y decidieron alejarse. ¿No hay vuelta atrás?