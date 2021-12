Video: La Peque Pareto derribó a Donato de Santis con una toma de judo

Este lunes en, Donato De Santis puso a prueba a la Peque Pareto. “Yo siempre quise preguntarle cómo te enfrentás contra un jugador”, le dijo el chef a la participante. La situación parecía tener un tono didáctico, pero la situación se le fue de las manos a la judoca y el jurado terminó en el piso.El único precavido fue Santiago del Moro, que veló por la seguridad de Donato. “Tano... dame los anteojos”, le pidió. Ante esa preocupación del conductor, la concursante trató de llevar tranquilidad: “Yo puedo regular si te tiro o no te tiro, te puedo levantar”.“Sentí la liviandad con la que me levantó”, destacó Donato. Por su parte, la Peque reveló que el resto del jurado le hacía gestos para que no sea sutil con su colega.

En el desafío los participantes tuvieron que preparar falafel. El reto generó varios inconvenientes para la Peque Pareto, que no tenía claro cómo llevar adelante su preparación y falló en la presentación. “Nunca vi nada así en mi vida”, reconoció Germán Martitegui cuando vio que a la preparación le sobraba pan.“El falafel está sabroso no está seco. El error del pan es perdonable, pero le falta yogurt o salsa”, le dijo Martitegui. Un comentario con el que Damián Betular estuvo de acuerdo. “Está muy bien, pero creo que deberías haber hecho más chico el pan de pita. Y comparto con Germán que faltó más salsa”, le dijo.En tanto, Donato valoró los puntos fuertes del plato: “Hiciste bien en mirar lo que hacían tus oponentes. Pero, aparte de lo del pan, el falafel está muy rico. Muy tierno, muy bien”.Ante esta devolución positiva, la deportista reconoció que se está tomando la competencia culinaria muy en serio. “La verdad es que me preparo con mis viejos, cocino con ellos cada fin de semana”, admitió.