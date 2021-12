La entrerriana Emilia Mernes debutará como villana en una miniserie

Un mensaje de El Purre (24) le cambió la vida a Emilia Mernes (25) en el pico de la pandemia y la llevó a debutar como actriz en, la mega producción de 10 capítulos querodó en Argentina con doblaje a 18 idiomas."Tuve momentos de frustraciones que decía 'Dios, no me queda la letra la pu...'. Estuve así, al punto de llorar y decir 'no sé si lo quiero hacer. Realmente, le voy a dar la oportunidad a otra persona'. Llegué a ese punto y después dije menos mal que lo agarré porque me encantó poder hacerlo", cuenta la cantante en una entrevista conAtento al fuerte relato de su compañera, El Purre, quien en 2017 había participado de, otra ficción de, reveló cómo fue que desde la producción le pidieron por Mernes: "Un día me escribieron a mí desde casting para ver si tenía el contacto de Emilia, porque la querían contactar para un proyecto de. Después, le pregunté a Emi si la podían contactar y creo que al mes hicimos casting juntos.Así fue que Emilia Mernes, llegó a integrar el elenco de lujo que encabeza Elena Roger (Cocó), y que integran Carolina Domenech (Allegra), Clara Alonso (Caterina), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco) y Kevsho (Félix).Cuando le consultaron a la entrerriana si estaba conforme con tu debut total como actriz, esta confesó: "Ha sido un desafío para mí interpretar el papel de Sofía. Es la primera vez que actúo, es mi debut. La primera vez que agarré un guión fue en plena pandemia cuando me llegó esta oportunidad y me tuve que poner a estudiar, aprender a entender al personaje. Tuve que entender que no soy yo, sino que tengo que interpretar a alguien más, muy alejado de lo que soy yo. Fue muy divertido poder hacerlo. Me gustó mucho".En relación a su preparación para el rol protagónico, sintetizó: "Realmente estuve muy contenida por el equipo. Tuve que tomar clases para aprender a estudiar el guión, cómo hacer para que no parezca que estaba memorizándolo y tratando de acordarme las palabras. Por supuesto que no me puedo llamar actriz, sería una falta de respeto para la gente que estudia y ha estudiado durante años esta carrera tan linda. Yo lo tomé como una oportunidad que aproveché. Traté de dar lo mejor de mí en ese caso". Y agregó: "Me tocó un elenco tan lindo que mis compañeros me ayudaban o sugerían cosas, así que me resultó bastante fácil".Respecto de la propuesta para, Emilia reveló que hizo varios castings por Zoom. "Casteaba por Allegra, para el rol de la protagonista, y ahora soy la antagonista. La mala, digamos. Pero siempre hice el casting para la buena, iba a ser la buena y terminé siendo la maldita", contó. Fue por eso que ante la pregunta sobre si había aceptado enseguida, confesó: "Di vueltas. Tuve momentos de frustraciones que decía `Dios, no me queda la letra la pu..´. Estuve así, al punto de llorar y decir `no sé si lo quiero hacer. Realmente, le voy a dar la oportunidad a otra persona´. Llegué a ese punto y después dije menos mal que lo agarré porque me encantó poder hacerlo"."El baile es una de mis pasiones más grandes, al igual que cantar y hacer música. Puedo poner las cosas de forma igual en la balanza. Bailar es mi pasión y lo disfruté mucho, quiero agradecerlo. Si bien tuvimos que tomar clases más técnicas, más de clásico para adaptarme o adoptar ciertas posiciones para la comedia musical que teníamos que hacer eran necesarias. Fue divertido también aprender lo que era baile, pero desde otro lado. También eso estuvo muy bueno", destacó.