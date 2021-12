La China Suárez tuvo un ida y vuelta con Eva de Dominici tras rumores de video

Espectáculos Posó de espaldas en un yate para mostrar su bikini y encandiló a sus seguidores

Desde que estalló el escándalo en el que quedó señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia La China Suárez se mantuvo en calma. Y se limitó a hacer un comunicado en sus redes sociales para frenar los ataques de los haters y a dar una entrevista para Star+ con Alejandro Fantino en la que habló de las consecuencias de estas agresiones pero se negó, terminantemente, a dar detalles morbosos de su relación con el jugador de Paris Saint-Germain.Sin embargo, la versión que dio a conocer Paula Varela en Intrusos y que aseguraba que también le habría mandado videos subidos de tono a Eduardo Cruz, marido de Eva de Dominici, la hizo estallar de furia.“¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir”, escribió la ex Teen Angels en una story. Y cerró: “Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”.Lo cierto es que este fin de semana, La China se dio el gusto de disfrutar del aire libre y de compartir alguno de esos momentos con sus seguidores. El sábado, publicó una serie de fotos muy sexys en bikini, mientras navegaba por el Río de la Plata, que inmediatamente hicieron desbordar de likes y comentarios su cuenta. Ella, sin embargo, acompañó el posteo con un emojie de un lagarto, dando a entender que se había dedicado solo a descansar y tomar sol.El domingo, en tanto, la ex de Benjamín Vicuña subió una postal en la que se la veía con un conjunto deportivo amarillo, que acompañó con un texto que decía “Kill Bill”, en alusión al atuendo que luce la protagonista de esa película de acción. Y, entre tantos mensajes, recibió uno que llamó particularmente la atención. “Linda”, fue lo que le escribió de Dominici, arrobándola junto a un corazón. “Habló la más linda del mundo”, fue la respuesta con la que La China dejó en claro que entre las dos está todo mucho más que bien.Cabe recordar que, después de desmentir el rumor de que había estado coqueteando sin éxito con el hermano de Penélope Cruz, Suárez volvió a recurrir a sus redes sociales para hacer un descargo. “Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullyng’ y son los primeros en ejercerlo”, escribió contundente.La actriz está en el foco de la tormenta desde el pasado 16 de octubre cuando, después de descubrir los mensajes que habían intercambiado su marido con ella, Wanda publicó una story que decía: “Otra familia que te cargaste por zorra”. E, inmediatamente, todos los dedos apuntaron a La China, que había sido la última persona a la que la empresaria había dejado de seguir en sus redes sociales.Pero lo cierto es que, después de su separación y posterior reconciliación con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, la esposa de Icardi le dio una entrevista en París a Susana Giménez, cuyo adelanto se pudo ver por Telefe y su versión completa por Paramount +. Y en la misma reconocía que su actitud impulsiva había sido “machista”, al responsabilizar a la mujer con la que el jugador le había sido infiel en lugar de ensañarse con su marido, que era quien tenía con ella un contrato de fidelidad. Fuente: (Teleshow)