Dalia Gutmann desmintió estar separada de Sebastián Wainraich: “Juntos y bien”

Cómo empezó el romance

La fallida primera cita

La versión de que Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann estaban separados cobró fuerza el domingo por la noche. El primero en lanzar el rumor fue el panelista Pampito al aire de Implacables (El Nueve), que aseguró que la ruptura había sido en buenos términos. Sin embargo, la noticia fue desmentida por una de las protagonistas.“Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a la playa y Seba llevó a Fede a ver a Duki, pero estamos juntos y bien”, le dijo la comediante a la periodista Laura Ubfal.Wainraich y Gutmann son padres de Kiara y Federico. El año pasado, ella reveló que le propuso casamiento a su novio y se llevó una respuesta inesperada. “Hice unos llamados de preproducción para saber cosas de la fiesta, el presupuesto y todo, él no quiso. Me dijo ‘no da’ y no me casé”, relató en PH: Podemos Hablar (Telefe).La versión de Pampito sobre la supuesta separación de Wainraich y Gutmann. Pampito había informado acerca de una crisis que llevó a los humoristas a separarse. “Dalia se quedó en la casa familiar con los hijos. Tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos”, explicó.Y añadió: “Ellos tienen otra casa y entonces, Sebastián se instaló ahí. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, viene al departamento familiar y Dalia se va a la casa. Lamentablemente, llegó al fin”.En más de una entrevista, Dalia Gutmann contó cómo empezó a salir con Sebastián Wainraich. “Me hice amiga porque yo estudiaba locución y él hacía radio. Además, éramos vecinos y él venía a mi casa. No pasaba nada, yo me vinculaba con él como un amigo gay”, le dijo a Andy Kusnetzoff.Cuando se dieron cuenta de que estaban enamorados, el momento no era el más indicado. “Yo estaba de novia. Le metí los cuernos a mi novio de ese entonces con Wainraich. Ya caducó, ese pibe tiene como 80 hijos ahora”, dijo entre risas la autora de Cosa de minas.La comediante reconoció que la primera cita fue fallida, pero esa mala experiencia les sirvió para conocerse mejor. “Yo estaba re nerviosa... Me acababa de ir a vivir sola y me empecé a descomponer. Vómito, diarrea, todo... Vino un médico a mi casa, a atenderme porque me había deshidratado”, describió.Y añadió: “Él se quedó... Pensábamos que iba a pasar de todo, y yo me empecé a descomponer. Después de que me atendiera el médico, él me fue a comprar la medicación”.El hecho de que el conductor de Vuelta y Media (Urbana Play) se haya quedado con ella en esa situación fue un gesto que Gutmann todavía valora. “Estaba hasta las manos”, rememoró. Fuente: (Tn)