Charly Alberti contó que su papá compuso “El elefante trompita”

Invitado a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Charly Alberti habló de todo. El baterista recordó momentos junto a Soda Stereo y también se refirió a su compromiso con el medio ambiente. Y entre todas esas anécdotas, también reveló que su papá compuso “El Elefante trompita”. “Nunca me lo dijo, me enteré como a los 18 años”, aseguró.El dato tomó por sorpresa a toda la mesaza y Juana Viale quiso saber por qué Juan Alberto Ficicchia -mejor conocido como Tito Alberti- ocultó que había sido el autor del clásico infantil.“Él era un músico de jazz, con todo lo que conlleva ser un músico de jazz. Prestigioso, baterista de la ‘Jazz Casino’”, contestó el músico.Luego, agregó: “Todavía hay gente que viene y me dice ‘porque tu papá...’. Bueno, y la cuestión es que nada, hizo El elefante trompita”. Al escucharlo, Alejandro Lerner, otro de los comensales, acotó entre risas: “Se dio cuenta qué el jazz no era, era ‘El elefante trompita’”.Después de explicar por qué su padre no estaba orgulloso de “El elegante trompita”, Charly Alberti describió cómo se enteró de la verdad. “¿Sabés qué? Él no la grabó. Se la hizo grabar a un amigo. A él le daba vergüenza, y yo me enteré a los 18 años más o menos”, apuntó.Fue en ese momento en el que la conductora le preguntó si fue su padre quién le puso fin al secreto. “Sí, y le dije ‘pero por qué no me lo dijiste antes, lo cantaba en el colegio yo’. Ahora creo que los artistas podemos ser más amplios”, cerró Charly.A principios de noviembre, Charly Alberti estuvo en Solo una vuelta más (TN) y se refirió a cuáles son los inconvenientes ecológicos más importantes que atraviesa el país. “Tenemos todos los problemas que se puedan imaginar. Uno por ejemplo es que no se está cumpliendo la Ley de Bosques, porque el dinero que se debe girar a las provincias no está llegando”, indicó.A su vez, sostuvo que “otro tema trascendente es la contaminación de los ríos y las aguas, que es un desastre. A nivel de polución de aire no estamos tan mal, podríamos estar peor. Pero nuestra geografía nos ayuda a que esa toxicidad no quede atrapada como por ejemplo en lugares como México D.F o Santiago de Chile”.En ese sentido, Alberti destacó el trabajo que se está realizando en Misiones: “Es el pulmón del país, y eso es una decisión absolutamente política. Ellos podrían desmontar y deforestar todo. Sin embargo, los que gobiernan la provincia entienden que el bosque es más importante que eso. Y no están equivocados”. Fuente: (Tn)