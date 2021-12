Posó de espaldas en un yate para mostrar su bikini y encandiló a sus seguidores

Alejada de los escándalos que la tuvieron como protagonista en las últimas semanas, Eugenia ‘la China’ Suárez compartió este sábado una publicación en su redes sociales donde se mostró disfrutando del día soleado. A bordo de una lancha y bajo el sol, no dudó en fotografiarse en el momento de relax. Inmediatamente el posteo se llenó de ‘likes’ y comentarios.La actriz publicó tres fotos donde se la ve lucir una bikini color verde claro. Si bien dos de las imágenes son selfies, la última se destaca por mostrarla de cuerpo entero. Allí se la puede ver tendida boca abajo en una parte de la embarcación, disfrutando de lleno el sol.Rápidamente, sus seguidores reaccionaron al posteo. Además de cosechar miles de ‘Me gusta’ en cuestión de segundos, muchos no dudaron en dejarle comentarios al pie de las fotos.“No puede ser”; “Muestre China, muestre”, “La que puede, puede” y “No podés tener ese cuerpo”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer, publicóvolvió a ser noticia por un contundente descargo que hizo en su cuenta de Instagram. Todo comenzó cuando se enteró que Paula Varela en Intrusos (América), contó que la actriz le habría enviado un video hot a Eduardo Cruz, actual pareja de Eva de Dominici.Ante esto, Suárez compartió un texto en sus historias de Instagram donde mencionó directamente a la panelista. “¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Tengo las pelot... por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotu... No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir. Hay periodistas que se preocupan por averiguar, pero ¿lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?”, expresó furiosa.Más allá de que la propia actriz desmintió el rumor, en el ciclo de América redoblaron la apuesta.Adrián Pallares le dedicó unos minutos y se refirió a la mediatización que ella misma hizo del escándalo: “Tanto Wanda como la China dieron notas pagas. Entrevistas pagas de un momento tremendo de sus vidas. Una engañada, la otra la engañadora. Cobraron miles de dólares para hablar de su intimidad y se sentaron frente a quienes quisieron, una frente a Alejandro Fantino, haciéndose la Bambi, la otra frente a Susana Giménez. Abrieron la puerta de par en par”.Por su parte, Rodrigo Lussich apuntó directamente hacia la actriz: “A la hora de las redes toda la gente que hoy te defiende es la misma gente que hace dos semanas te puteaba y que en dos semanas te va a putear de vuelta”.La última en tomar la palabra fue Varela, que además de hacerse cargo de sus declaraciones, sentenció: “La información llegó. Como me llegó a mi le llegó a otra gente. Fijate, porque a veces en pos de esta libertad que tenés y que yo aplaudo, se va hiriendo gente por el camino. Y a veces esa gente habla. Hoy es Wanda Nara, ayer se llamó Pampita y anteayer se llamó Eugenia Tobal. Yo no tengo la culpa”.