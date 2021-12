Juana Viale reveló más detalles de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

Falta una semana para que Mirtha Legrand vuelva a encabezar la mesa más famosa de la televisión. La diva tiene todo listo para regresar el próximo sábado a la noche a la pantalla deDesde que la pandemia de coronavirus se disparó en la Argentina, en marzo del 2020, Mirtha Legrand dejó de conducir los dos programas que la tenían como protagonista,. A partir de entonces, ambos ciclos quedaron en manos de su nieta, Juana Viale, y la Chiqui solo tuvo dos apariciones en la pantalla.La primera ocurrió hace casi un año, cuando compartió la mesa con su nieta y con su hija Marcela Tinayre, en un recordado programa que contó con la sorpresiva visita de Ambar de Benedictis, la hija mayor de Juana. La segunda tuvo lugar a finales de agosto, cuando Juana había viajado a Europa y no pudo conducir el programa debido al aislamiento que en ese momento debían cumplir aquellos que regresaban del exterior.Desde entonces a hoy, Mirtha fue sometida a una intervención quirúrgica en la que le colocaron dos stents, y recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y con ese panorama, y viendo el resultado de su evolución, se empezó a trabajar en su vuelta. Desde el principio estaba claro que no iban a ser los dos envíos, y si bien todo parecía indicar que volvería para los almuerzos, finalmente puso fecha para la noche del sábado 18.Una semana antes, Juana abrió el programa al ritmo de “Carnaval toda la vida” de Los Fabulosos Cadillacs y con un look primaveral en tonalidades violetas y amarillos, bailó un buen rato en la última apertura de sábado por la noche. “Ya estamos por terminar el año, la energía va para arriba para despedir este año con alegría, con unión, con salud, con felicidad. Como podemos, lo hacemos”, enumeró antes de mandar un saludo de gratitud para todos sus televidentes.“Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand”, recordó, para quienes todavía no estaban al tanto. “No se imaginan el programón que tenemos”, prometió, sin develar la intriga, aunque dio algunos detalles de la ingeniería del retorno: “Vamos a estar juntas. Ellas comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”; bromeó Juana en referencia al natural segundo plano que la espera. “Me adacto (sic). Siempre me adacto”, agregó reforzando el furcio y con una sonrisa con la que ya empezaba a palpitar el encuentro con su abuela.En el programa de agosto, Mirtha y Juana tuvieron una divertida charla vía webcam. “Hola abuelita linda, ¿cómo estás? ¿Qué nervios, no? Volver a tele después de un año y medio, lo primero que me nace decirte es gracias, gracias por estar ahí hoy, no era lo pensado. Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, señaló la actriz, y le transmitió el deseo de un país: “Vamos a estar todos los argentinos mirando, como si fuera una serie. Es la temporada número 53. Y es Mirtha Legrand en su programa. Voy a estar prendida a la pantalla con vos, abue. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, te amo mucho, disfrutá, que esto lo sabés hacer de taquito”, cerró.