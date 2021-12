El impactante tatuaje que se hizo mediática bailarina en la espalda

Además de compartir momentos de su vida en familia y sus proyectos laborales, Barby Silenzi en compartir con sus seguidores los cambios de look, sus estilos… ¡y hasta cuando plasma en su cuerpo un nuevo tatuaje!Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la bailarina generó un estallido de comentarios, corazoncitos y reacciones al subir a su cuenta personal de Instagram el proceso de su flamante tattoo.“Amé mi tatuaje”, escribió Silenzi en Instagram junto a una foto en la que se la ve posando con la espalda descubierta en la que se aprecia una flor con hojitas que recorre todo su cuerpo hasta donde empieza el jean.La publicación despertó todo tipo de halagos y piropos de los fans que alentaron su decisión y su jugada iniciativa de llevar con ella este significativo diseño que no pasó desapercibido para nadie.