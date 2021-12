Duki dio un consejo sobre educación a los adolescentes: qué recomendó que hagan

Invitado a la terraza del programa Perros de la calle (Urbana Play 104.3, lunes a viernes a las 9) que conduce Andy Kusnetzoff junto con Lizy Tagliani, Evelyn Botto y Harry Salvarrey, Duki sorprendió con una reflexión que a los pocos minutos se volvió viral.



"Mi rey, durante la adolescencia estamos tan perturbados tratando de comprendernos nosotros que no podemos comprender el mundo. Si vos a los 13, 14, 15 años tuvieras la madurez como para que yo te diga que no vayas al colegio y vos elijas qué materias extracurriculares harías para ver en qué te vas a desempeñar en la vida, yo te diría que está todo bien", arrancó su monólogo, ante la atenta mirada del conductor.



"Pero como a esa edad no tenemos ese entendimiento, estamos obligados a que nuestros padres nos manden a un colegio para que hagamos algo de nuestras vidas. Porque si no movés la materia gris te quedás sentado en una silla y se te fue la vida por delante y no hiciste absolutamente nada", analizó.



"Para saber qué te gusta en la vida tenés que probar cosas. Algunos pensarán que el sistema educacional no funciona. Tampoco es muy fácil hacer un sistema educativo para millones de personas. No todos somos iguales. Dentro de las posibilidades que hay adentro del sistema, tenemos que afrontarlo, aceptarlo, entender que tus papás tal vez se rompen el alma para que vos puedas ir al colegio, para alimentarte y que esté todo bien", expresó.



Entonces el cantante dio un consejo que a él le sirvió en su momento para avanzar en sus proyectos. "Vamos a tratar de afrontar la situación. Cuando nos ponemos tristes escuchamos unas canciones lindas y después de que salgamos del secundario buscaremos qué es la vida en sí. Les recomiendo a todos durante estos años tratar de probar otras cosas, como la música o la fotografía". Recomendó tener iniciativa "Hoy en día tenemos la suerte de que la mayoría tenemos celular. Si te gusta la fotografía, obvio que no es lo mismo sacar una foto con una buena cámara que con un celular, pero se puede aprender. Si querés grabar música te bajás una aplicación del celular. Usás esa aplicación que te ayuda a producir, podés hacer cosas. Tenemos herramientas que a veces no las utilizamos y las tenemos en la cara", agregó.



"Eso. Tratar de ver qué es lo que te gusta en la vida. Qué es lo que te motiva, qué es lo que te moviliza, qué te hace levantar al otro día a las 6 de la mañana aunque estás cansado. Y aprovechar estos años de la adolescencia, que sé que son jodidos, pero tratar de ponerte metas y límites", cerró su reflexión.



El análisis de Duki motivó una reacción inmediata de Andy, quien destacó el consejo que dio el cantante y le dijo "¿Sabés la cantidad de padres que te agradecen por este momento?", en alusión a que es un referente de muchos jóvenes que no saben qué hacer con su futuro.