Dalma, indignada porque no la dejan entrar a estadio que lleva nombre de Diego

Tras la muerte de Diego, en este año y días de novedades constantes, la hija del Diez lleva adelante varias batallas, algunas mediáticas, otras judiciales, y una la tiene enfrentada con las autoridades del club napolitano, una situación que dejó expuesta en una entrevista con la Gazzetta dello Sport y también en sus redes.



Desde hace unos meses, Dalma trabaja en un documental que se llamaría "La hija de Dios", grabando escenas en distintos puntos trascendentales en la vida de Diego. Por ejemplo, estuvo en La Pampa junto al "profe" Fernando Signorini recorriendo los campos donde el excapitán de la Selección Argentina se puso a punto físicamente para jugar el repechaje del Mundial de Estados Unidos 1994.



Sin embargo, Dalma no puede entrar al estadio del Napoli, y la negativa la hizo salir a hablar públicamente del tema, denunciando además que hay un futbolista del club al que no lo autorizan a dar su testimonio para el material fílmico.



"Amo a Nápoles y al Napoli, siento que la pasión por mi padre va mucho más allá del fútbol y por eso siento tantas cosas por los napolitanos", comenzó diciendo Dalma en la prensa local.



Y luego explicó: "Nápoles es la última parada de mi viaje. A través de la productora local The Bronx pedimos las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo. Nada. Nos dijeron que no con un correo de muy pocas palabras, sin explicarnos los motivos".



En ese momento, Dalma decidió contactar directamente a Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli desde el año 2004 y con una amplia trayectoria ligada al cine ya que es un reconocido productor, con más de 45 años en la industria, con infinidad de películas en su haber. Buscó su teléfono y le escribió.



"Le escribí con respeto, contándole mi proyecto. El mensaje lo leyó pero todavía no me respondió", lamentó Dalma.



A De Laurentiis también le pidió que interceda para que el futbolista del Napoli, Lorenzo Insigne, sea autorizado por el club a participar del documental. Se sabe que el delantero, una de las figuras del equipo, es fanático de Maradona y, según Dalma, tendría ganas de partipar del documental.



"Sé que a Lorenzo le gustaría participar en el documental, porque mi padre ha significado tanto para él que lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos ha hecho saber que no puede estar sin la autorización del club, y el Napoli se lo ha negado", se quejó la actriz en la prensa italiana.



Este viernes, Dalma trasladó su bronca también a las redes. La cuenta en español del Napoli subió un mensaje celebrando el primer aniversario del cambio de nombre para el estadio, que dejó de llamarse San Paolo para llevar el de Diego Armando Maradona, y la hija del Diez posteó su reclamo.



"Estoy haciendo un documental y no me dejan tomar imágenes dentro del estadio. Obvio filmé en Argentinos Juniors y BOCA, pero no tengo la autorización para filmar en el Diego Armando Maradona de Napoli", bramó Dalma, desnudando la contradicción que representa esa negativa.

Días atrás, la hija de Diego y Claudia Villafañe estalló al ver el homenaje que se le hizo a Maradona en Napoli al cumplirse un año de su muerte y con la inauguración de una estatua.



"Nada me haría más feliz que poder presenciar un homenaje a mi papá en lo que fue por muchos años su casa en Italia, Napoli! Pero se está lucrando con su imagen y su nombre y eso no lo voy a permitir! Nada tienen que ver los hinchas que amare por siempre! Los corruptos son otros!", planteó en Twitter.



Y sumó en otro mensaje: "Nunca voy a dejar de decir lo que pienso! Eso trae consecuencias! Desde juicios hasta pelotudos opinando desde el desconocimiento absoluto! Me tienen harta! Pero sigo porque lo único que me importa es que se haga justicia por el y que caigan todas las lacras involucradas".



"Tenes idea quien financió la estatua? Porque para hablar somos todos vivos… NO TENES IDEA", le respondió a un usuario que criticó su descargo. Y agregó: "El lucro tiene que ver con que la estatua la financió una persona que 3 meses antes de su muerte se cedió los derechos de todo a su nombre… Y se disfrazan de homenaje y los boludos caen! Yo no!".



El reclamo de Dalma tiene que ver con la figura de Stefano Ceci, el empresario italiano que actualmente oficia de representante de la marca Maradona en distintos compromisos comerciales, cediéndole una parte de los beneficios a los herederos del Diez, tal como lo explicó Clarín.