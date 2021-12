Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían tenido un fogoso encuentro en un hotel

En las últimas semanas tomó mayor repercusión la noticia sobre la separación de Rodrigo De Paul y su esposa Camila Homs, y ahora la periodista Estefanía Berardi señaló que el futbolista habría tenido un encuentro fogoso con Tini Stoessel.



“En los últimos tiempos se habló de crisis. Ahora llamó mucho la atención que ayer De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía. Ella subió cosas de su cumpleaños y él no estaba. Pero ella se llama al silencio. Hay sospechas de que acá habría una separación”, había contado Berardi.



Este jueves, la panelista lanzó otro dato sobre De Paul y aseguró que habría tenido un “touch and go” con Tini Stoessel en un lujoso hotel de la Argentina.



“Se dijo que ellos se habrían encontrado en Madrid, que él la habría llevado al aeropuerto. Este rumor surgió cuando él recién se había convertido en papá”, explicó.



Y agregó: “El dato que yo tengo es que no sólo se habrían encontrado en Madrid sino también acá en la Argentina en la semana del 12 de octubre. Rodri había jugado un partido acá. El encuentro lo arregló uno de los asistentes de Tini Stoessel. Lo pasaron a buscar a De Paul y lo llevaron al encuentro”.



Por otra parte, Estefanía Berardi explicó: “El encuentro se habría realizado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la gente se preguntará por qué en un hotel si Tini tiene una casa acá. Lo hicieron así porque es más factible que pase desapercibido hacerlo en un lugar distinto al que vivís. Hay hoteles que son tipo residencias, como el Faena. Él no se quedó mucho tiempo. La misma persona que lo llevó, lo volvió a llevar después a la AFA, donde ellos concentran”.

Fuente: Radio Mitre