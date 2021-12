Lali Espósito y Tini Stoessel, ¿cantarán juntas?

Tini Stoessel y Lali Espósito, las dos cantantes más exitosas de la Argentina en la actualidad, acostumbradas a que las rivalicen mediáticamente, estarían trabajando en una colaboración musical. Así confirmó Tini durante el programa de German Paoloski “No es tan tarde”, asombrando a todos los fanáticos.



Luego de realizar colaboraciones con María Becerra y L-Gante, la intérprete de Miénteme sorprendió a todos con la respuesta al conductor del programa cuando este le comentó que Lali Espósito había dicho que le gustaría trabajar con ella. “Tenemos, estamos trabajando en eso. Va a suceder. Estoy segura de que va a pasar. No sabemos cuando, pero el día que sea va a ser muy épico”, anticipó Tini.



Además, ante la pregunta sobre de quién sería la canción la cantante y actriz respondió: “Veremos, puede ser una seguidilla. Capítulo 1 y 2”.



Durante una de las secciones del programa German Paoloski presentó el juego “Elegís o Elegís” sometiendo a Tini a preguntas que debía responder si o si. La consigna fue “¿Con quién te irías de fiesta?” quedando entre las opciones Natalie Pérez, Nicki Nicole, Nathy Peluso y Lali Espósito.



Ante esta pregunta Tini Stoessel respondió: “Con Nicki tuvimos noches divertidas entonces ya es como que no cuenta. Creo que me iría con Lali, la veo una mina muy divertida para salir de joda, cagarte de risa, debe ser increíble”.