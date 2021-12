Facundo García: “Dar una mano al que lo necesita está muy bueno”

Migrantes es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, y compositor) y Nicolás Valdi (productor). El existo grupo musical está en auge en el último tiempo gracias a una de sus canciones “Y si me tomo una cerveza”.



El cantante Facundo García, estuvo presente en la jornada de la solidaridad y ponderó el rol de los voluntarios de Once por Todos. “Dar una mano es esencial y colaborar con las donaciones es muy lindo, sentir que hacemos algo por el otro.



Sobre su presente artístico, Garcia contó que gracias a la canción Y si me tomo una cerveza, se hicieron muy conocidos. Agregó que al tema lo comenzó a escribir él, luego junto al productor del grupo musical le dieron los últimos detalles y al poco tiempo se convirtió en un éxito de la música tropical. “En Youtube superó los 100 millones mientras que en Spotify tiene más de 150 millones”, detalló lGracia.



Consultado sobre sus shows, el músico dijo que “es algo que esperábamos hace tiempo, estar con el público y disfrutar de la conexión con la gente”. Y anticipó: “Esperamos que sea pronto, porque la pasamos muy bien cada vez que visitamos Paraná”.