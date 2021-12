Emilia Mernes en Once por Todos: “Ayudar al prójimo se siente increíble”

La cantante entrerriana, oriunda de Nogoyá, Emilia Mernes, dijo Ayudar Hace Bien y estuvo presente en la jornada solidaria. Contó cómo transita su presente musical, qué es para ella la solidaridad y cómo la lleva a cabo.“Los artistas tenemos mucha llegada, y sumar un aporte solidario es muy bueno”, valoró la cantante entrerriana, quien además indicó: “ayudar al prójimo se siente increíble”.Sobre su futuro musical Emilia, anunció que en el 2022 lanzará nuevos temas y estará en diversos shows. “Me tiene muy feliz todos los proyectos por concretar”.Con un presente musical muy exitoso Emilia valoró que “tuve un año muy productivo, el público recibió mis canciones con mucho amor y eso me fue abriendo más oportunidades”. Cabe destcar que el tema Como si no importara", que lanzó este año se convirtió en un gran éxito de Emilia junto a Duki. En este single, los artistas juntan el sonido urbano y trap en una melodía que sorprendió a los fans de los cantantes.Al respecto, la entrerriana contó que “fue el sencillo más exitoso de mi 2021, es un sueño que se va haciendo realidad”. Al finalizar, dijo que “la música traspasa fronteras y es algo que me impresiona día a día”.