Siguen los "likes": Lali Espósito y Tucu Correa enfrentan rumores de romance

El delantero de la selección argentina y del Inter de Milan, Joaquín "Tucu" Correa y la cantante y actriz Lali Espósito enfrentan rumores de romance gracias a varios "me gusta" del futbolista.



Fue la influencer Juariu quien, a través de sus redes sociales, mandó al frente al deportista por ponerle like en tiempo récord a Lali desde su cuenta oficial de Instagram.



“Apenas la subió y ya tenía el like del Tucu”, escribió la participante de MasterChef Celebrity 3 en sus historias y remarcó el tiempo en el que la actriz publicó las imágenes y el me gusta del futbolista.



Cabe recordar que Lali se encuentra actualmente en Madrid, España. El Tucu Correa vive en Milán, Italia, y ya fue vinculado amorosamente con Tini Stoessel.



En un intercambio con sus seguidores, Lali Espósito reveló qué jugador de la Selección Argentina le gusta. “Compartí una foto o video del jugador más lindo de la Selección”, le pidieron sus fans.



Entonces ella publicó una imagen en sus historias en la que se la puede ver con la camiseta puesta en la cancha y al costado se puede ver sobre puesta una foto de la Casita de Tucumán.



“Te amo, Lali. Para los que no entendieron se trata del Tucu Correa”, la delató Juariu ya que Lali solo dio pistas y no nombres.