Florencia Peña redobla la apuesta y promete contenido audiovisual sin censura

“Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, escribió Florencia Peña en el pie de un video en el que les adelantó a sus seguidores que van a poder encontrarla también en DivasPlay.En la grabación, Florencia Peña contó: “Me abrí un perfil y voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram”. Y añadió: “Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.“Como me parece interesante ser inspiración los espero en Divas Play”, cerró la invitación que les hizo a los seguidores a ver sus fotos y videos sin ninguna censura. Es que en Instagram están prohibidos los desnudos y en esta plataforma podrá mostrar su cuerpo sin limitaciones.En otra publicación, Florencia Peña subió una imagen más picante de ella recostada boca abajo, sin ropa y con una cadena como ropa interior. “Si hay foto, hay video. Te invito a que lo veas sin censura en mi cuenta de @divasplayok”, aclaró con picardía la actriz.“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes! Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. . . ”, dice el perfil de la conductora de la plataforma. Allí, ya hay varios videos subidos, pero para verlos los usuarios tendrán que abonar. La inscripción a la página donde hay contenido de otras estrellas y modelos tiene un valor de 15 dólares.