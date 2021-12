Wanda Nara firmó un contrato con Netflix: “Terminamos de grabar”

A lo largo de su carrera mediática, Wanda Nara ha trabajado en radio, teatro y televisión. Y luego de semanas intensas por su crisis matrimonial con Mauro Icardi, en la que la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia, la empresaria amplió sus horizontes laborales y firmó un contrato nada menos que con Netflix.La noticia sacudió las redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si finalmente la hermana de Zaira llevaría la historia de su vida a las pantallas. Sin embargo, por el momento, solo protagonizará un video promocional de Emily en París. De cara al estreno de la segunda temporada de la serie protagonizada por Lily Collins el próximo 22 de diciembre, Wanda mostró cómo es su vida en la capital francesa.Vestida con un atuendo muy elegante que consistía en una polera blanca, un blazer morado y una clásica boina fucsia que combinó con una cartera celeste, la mediática adelantó: "Vuelve Emily en París a Netflix y hoy terminamos de grabar Wanda en Paris para las redes de Netflix". Mientras que la actriz Paula Kohan, quien participó del rodaje, publicó en sus redes: "Equipazo en París. Gracias, Wanda, por tu enorme calidez humana. Llega Wanda en París".Más allá de este proyecto, Nara no descarta tener su propia biopic para mostrar detalles desconocidos de su vida. "Este año hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato", contó en una entrevista que dio en 2020, mucho antes del "Wandagate". En ese momento dijo que todavía no sabía qué actriz podría ponerse en sus zapatos, pero días más tarde se supo que había elegido a Sabrina Garciarena. Sin embargo, el proyecto aún no se concretó.En los últimos días, Wanda compartió un chat privado con Ana Rosenfeld, su amiga y abogada, para festejar sus próximos proyectos laborales. "Te voy a regalar para tu cumple una lapicera, las estrellas firman contratos", escribió la letrada. "¿Cuántos firmamos esta semana? Increíble, uno más importante que el otro", respondió la mediática y adelantó que firmó "muchos cosas importantes". Rosenfeld, por su parte, le prometió abrir una botella de un costoso champagne que compró en Miami para brindar con su representada, su hermana Zaira y Nora Colosimo, la madre de ambas.