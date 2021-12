Juana Viale acerca del crimen de Lucio: “Les deseo lo peor a esas mujeres”

Juana Viale, conductora del programa La noche de Mirtha, se mostró conmovida por el crimen del pequeño Lucio Dupuy y aseguró que les desea "lo peor" a las dos acusadas por el hecho, la madre, Magdalena Espósito Valenti (24); y la pareja de ésta, Abigail Páez (27).



“No puedo ser objetiva frente a esas dos personas que cometieron ese acto", expresó mientras el periodista especializado en policiales Ignacio González Prieto narraba hechos relacionados a la familia y a la actuación de la Justicia.





Notablemente conmovida, Viale apuntó contra las dos detenidas y declaró: "Les deseo lo peor a esas mujeres”.



Sobre el caso del niño, José Mario Aguerrido, abogado de la familia, habló con la prensa y consideró que se trató de un "homicidio por cuestión de odio al género" y que "la responsabilidad en el crimen de la madre y su pareja, son idénticas".



"En mi opinión, y puede que con el transcurrir de la investigación pueda cambiar o no, para mí este fue un homicidio por cuestión de odio al género, y creo que éste aberrante hecho, es el primer caso de éste tipo en La Pampa", señaló en contacto con la agencia de noticias Télam.



Y añadió que: "Se va a investigar todo para lograr la justicia que la familia y todos como sociedad anhelamos y también para determinar la cadena de responsabilidades, no del Estado sino de los funcionarios que no estuvieron a la altura de las circunstancias porque si hay errores, hay errores individuales".