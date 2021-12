Calu Rivero declaró contra Darthés: “Pude decirle en la cara que abusó de mí”

Espectáculos Calu Rivero declaró desde Roma en el juicio contra Darthés por abuso sexual

Sociedad Postergan las audiencias del juicio por abuso contra Darthes

Sociedad Thelma Fardin declaró en el juicio por abuso contra Juan Darthés

Juan Darthés está siendo juzgado en Brasil por el abuso sexual contra Thelma Fardin ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. El miércoles Calu ‘Dignity’ Rivero, que fue compañera del actor en Dulce amor y una de las primeras en señalarlo como un acosador, declaró durante más de 4 horas. Ahora dio detalles de su testimonio y afirmó: “Pude decirle en la cara que me abusó”.Dignity habló desde el consulado argentino en Roma -donde se encuentra trabajando-. “Darthés estuvo presente en mi declaración y pude decirle a la cara que me abusó”, dijo adonde además destacó que ese acto “fue muy poderoso y liberador”.“Quisieron desacreditar mi testimonio por mi compromiso con las mujeres, por ser amiga de Thelma y por tener una causa abierta con él”, relató. “Si, defiendo nuestros derechos como mujeres; soy amiga de Thelma, nos hicimos amigas, lamentablemente, porque las dos fuimos abusadas por Juan Darthes; y tengo una causa abierta que él inició cuando yo hablé públicamente. Una causa por daños y perjuicios para callarme”.Calu es una de los 11 testigos que desfilaran ante el juez Ali Mazloum. Tras las cuatro horas de declaración, su abogada, Raquel Hermida Leyenda, le dijo a: “Le hicieron muchas preguntas. Fue duro. Estalló en forma sanadora”.Los actores fueron compañeros en la novelaque se emitió en 2012. Sus personajes vivían un romance que terminó abruptamente cuando ella decidió irse a los Estados Unidos y abandonar la ficción. Su viaje no fue por estudios ni en busca de relax, como se había rumoreado en un principio. Se había cansado de que su colega se propasara en las escenas.Tras esa situación, ella fue una de las primeras en señalarlo como un acosador. A raíz de esa acusación, él le inició en 2018 una causa por “daños y perjuicios”.Después de una larga jornada de declaraciones, al salir de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Fernando Burlando, el abogado de Darthés, le dijo aque se postergó la declaración de su defendido que tenía previsto hablar ante la Justicia este miércoles.El letrado confirmó que el proceso se dilatará posiblemente hasta febrero. Al respecto, la periodista Marina Abiuso explicó que esto se debe a que no dan los tiempos porque la feria judicial de Brasil no coincide con la Argentina.