“Me diste una razón para vivir”: el mensaje que dedicó Alec Baldwin

“No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Cualquier cosa. Nadie me puede quitar la alegría y el amor que me has dado, @hilariabaldwin”, se leía al comienzo de la foto que compartió Alec.



“Son tiempos difíciles. El mundo está ahogado por los vapores del odio. Pero me has dado una razón para vivir. Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a ti”, escribió en el texto que acompaña la foto de Alec abrazando a uno de sus hijos.

Alec Baldwin contó cómo fue el momento en el la directora de fotografía de Rust Halyna Hutchins recibió un disparo mortal en el set de la película y aseguró que no siente culpa de lo que pasó ese día.



En una entrevista emitida por la cadena ABC, el actor explicó que no se dio cuenta de que su compañera había recibido una bala en el pecho que había salido del arma que él manipulaba.



“Pensé para mis adentros, ‘¿se desmayó?’. La noción de que había una bala real en esa pistola no se me ocurrió hasta que pasaron probablemente 45 minutos o una hora”, detalló Baldwin.



“¿Siente culpa de lo que pasó?”, preguntó el entrevistador. “No. Siento que alguien es responsable de lo que pasó, pero sé que no soy yo”, respondió.



A fines de 2020 una periodista empezó a recopilar información sobre Hilaria y lo primero que descubrió es que no se llamaba Hilaria, sino Hillary. Esto no fue todo: lo más grave es que no había nacido en Mallorca, tal como ella misma habían expresado en numerosas entrevistas, sino en Boston.



En ese momento publicó un video en su Instagram que después borró en donde dijo: “Esto es algo que me tomo muy en serio y, para aquellos que preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces: nací en Boston y crecí entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí, en Estados Unidos. En mi casa se celebran ambas culturas”, aseguró.



Recientemente se vio envuelta en un nuevo escándalo. Poco días después de la tragedia en el set de Rust, subió una foto familiar donde se la veía a ella, a Alec y a sus seis hijos disfrazados para Halloween.



“La crianza de los hijos a través de esta situación fue una experiencia intensa, por decir lo menos. Hoy, nos reunimos para darles unas vacaciones. Disfraces de último minuto… un poco de mezcolanza… pero estaban tan felices y eso calentó mi corazón de mamá”, escribió Hilaria. Luego el posteo fue eliminado.