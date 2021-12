Relato de Andrea Rincón tras ser exorcizada: “Se me fueron los ojos para atrás"

Andrea Rincón dio una nota en la radio Metro 95.1 en la que dio detalles estremecedores del exorcismo realizado por un pastor que le devolvió su Fe en Dios. “¿Cómo te llevás con Dios?”, comenzó preguntándole Cayetano. “Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo”, expresó la actriz y luego agregó: “Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma que me dejó del or...(...) Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo ´yo conozco un pastor’ y le dije ´no, la verdad que no creo en eso´”.



“Me lo trajo a mi casa, me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo ´éstos están todos re locos´. Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío”, continuó. “Y de repente me dijo: ‘Andrea, respirá´ y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar. En un momento, lo único que pensaba era ´¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?´, aseguró Andrea Rincón.



“Una me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, las empujé, tiré el agua que me habían dado, dije: ´éstas me drogaron, ¿qué me hiciste?”, aseguró. Luego, confesó que rompió en llanto, miró a sus amigas y de esto agregó: “Rezaban, y las miré y les dije :´¿qué me hicieron?´. Y lloraban y me decían: ´ya está, ya pasó´”.



La figura comentó que después del exorcismo se quedó muy asustada, tanto que decidió irse a vivir a lo de su papá. Además, agregó: “Me empezaron a pasar un montón de cosas, que si las empiezo a contar acá no terminamos más, pero cosas que no tienen explicación (...) Cada vez que pedía una señal pasaban cosas como que en un cielo estrellado de repente cae un rayo. Así, miles, durante todo este tiempo que dije ´bueno, ya está, tengo que creer´. Creo porque me lo demostró, no hay otra, me pasó”.