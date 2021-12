Zaira Nara conquistó a sus seguidores con cuatro fotografías

Zaira Nara habló esta semana de sus sensaciones de la entrevista de su hermana Wanda Nara y la conductora Susana Giménez. Esta fue la primera vez que la modelo brindaba su testimonio sobre el Wandagate ante los micrófonos de los programas de televisión.“Yo me hago más problema que el resto. Parece que no, pero sinceramente hablando, me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora que veo que todos están bien me siento mucho más tranquila, me pone muy feliz. Siento que ya está. Ya se acomodaron las cosas y ya pasó” indicó Zaira al programa “Intrusos”.En las últimas horas, Zaira Nara publicó cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram. La conductora de televisión desplegó toda su belleza frente a un gran espejo. En las mismas se pudo ver a la morocha luciendo un ajustado traje de baño de color negro. Además, complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.“Mis trajes de baño preferidos” fue el simple y promocional texto que eligió Nara de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas.