Flor Vigna y Luciano Castro estaría a punto de tomar una importante decisión

Flor Vigna y Luciano Castro se han convertido en una de las parejas más importantes del año; su unión se confirmó a pocos meses de que este se separara definitivamente de Sabrina Rojas y ella iniciara una relación rápidamente con el Tucu López. Ambos romances parecen ir como viento en popa, pero el de la bailarina y el actor estaría a un nivel más elevado, ya que estarían pensando en dar un gran paso juntos.



La actriz y el ex de Rojas tendrían todo listo para emprender la aventura de la convivencia muy pronto, así se lo dejaron saber a un periodista de Paparazzi, el cual le consultó: "¿Puede haber convivencia con Luciano?", pregunta a la que intentó evadir con un "nos queremos mucho". Sin embargo, Flor Vigna terminó por ceder tanta la insistencia del comunicador y afirmó que hay planes de irse a vivir juntos antes de que termine el 2021.



La primera cita de Luciano Castro y Flor Vigna

Flor Vigna se sentó en el diván de Verónica Lozano para "Cortá por Lozano" (Telefe), donde habló sin filtro de lo que fue la primera cita con Luciano Castro: "La primera cita fue una merienda, un budincito, limonada. Fue en mi casa y compré yo, pedí al delivery y encima, re nerviosa, me quedé encerrada media hora antes. Se me cerró la puerta". La circunstancia ameritó que recurriera a su madre para que le abriera la puerta: "La tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto y me abra. No le dije a mi mamá que iba a tener una cita con Luciano Castro. Le conté que justo iba a venir un chico a casa".



Lozano quiso saber cómo fue vestido Luciano a ese primer encuentro, ya que siempre se le puede ver con looks relajados y nada muy armado, a lo cual la enamorada novia aseguró que "él es un desastre hermoso", mientras que a su vez develó lo que planeaba hacer para verlo: "Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie. Él es un desastre hermoso”.

Fuente: Exitoína