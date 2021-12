La actriz Laura Esquivel fue operada de urgencia

Luego de una semana agitada, en la que dio muchas entrevistas por el final de Maradona: Sueño Bendito, la serie en la que interpretó a Claudia Villafañe en su juventud, Laura Esquivel tuvo que ser operada de urgencia. Tras presentar un fuerte dolor abdominal, la actriz se acercó a una guardia para que la viera un médico y le diagnosticaron apendicitis, motivo por el que se vio obligada a pasar por el quirófano.



"Tengo apendicitis, me tengo que operar y me quiero morir. Quiero saber si alguno de ustedes se operó y cómo fue, porque estoy un poco asustada", le contó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y mostró cómo se preparaba en una habitación en la que quedaría internada. Minutos más tarde, ante la preocupación de sus fanáticos aclaró: "En breve me operan, si no respondo es por eso. Estoy esperando el quirófano. Fue inesperado pero por suerte nada grave".



Si bien muchos la colmaron de mensajes afectuosos, hubo personas que señalaron que la actitud de "Laurita" fue exagerada ya que fue sometida a una cirugía que no tuvo complicaciones. Por eso, al salir del quirófano, la joven de 27 años dejó otro mensaje. "Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento", publicó.



Días atrás, en una entrevista en PH, Podemos hablar, dio su testimonio sobre la última gira de Patito Feo, tira juvenil que protagonizó y compartió elenco con Thelma Fardín, quien denunció a Juan Darthés por violación. "Fue totalmente inesperado. No nos podíamos imaginar la situación. Fue pensar y rebobinar, cómo fue, inimaginable, muy duro. No sé, sentí como si fuera un familiar cercano mío. Yo trabajé con ella hace unos años y no sabía nada y me afectó como si fuera una persona de mi familia", dijo la actriz y cantante, que siempre estuvo acompañada por su mamá en los viajes que hizo por ese proyecto.



Mientras que Gloria Carrá, quien hacía de la pareja de Darthés en la ficción, señaló que la denuncia de Fardín hizo que reviviera una dolorosa experiencia personal. "En el momento que empieza a saltar lo de Calu (previo a la denuncia de Thelma que se hizo pública en diciembre del 2018) a mi me preguntaban, porque Ángela (Torres, su hija) estaba trabajando con él en Simona, me preguntaban si no me daba miedo y yo pensaba que por qué me daría miedo, porque no sabía nada, pensé que lo de Calu era de esa vez. Cuando salió todo lo de Thelma fue muy fuerte, tuve una situación a los 18 con un productor y me revivió todos es", dijo conmovida.