Fantino sobre entrevista con China Suárez: “No me dejó preguntar algunas cosas”

Alejandro Fantino fue el encargado de develar la versión de la China Suárez sobre el Wandagate. Algunos consideran que la famosa fue la que llevó adelante la entrevista para Star+ y que el papel del periodista quedó relegado, es por esto que ayer este ofreció su visión de lo sucedido en ese set de grabaciones en un móvil en vivo con "A la Tarde" (América TV).El entrevistador reconoció que ha sido uno de los retos más importantes de su carrera: "La sensación que yo tuve con ella fue de una nota difícil para mí. Muy difícil pero muy difícil. Pocas veces estuve tan concentrado en una charla o en una entrevista. Difícil el tono, difícil lo que preguntaba". También reconoció que la dificultad recaía en no defraudar al público: "Difícil por lo siguiente: yo representé en algún punto a todos nosotros, entonces, si yo me quedaba corto con las preguntas mi medio podía decir: ‘Che, que poco preguntaste’.De igual manera, Alejandro Fantino reconoció que las tan deseas preguntas sobre lo ocurrido con Wanda Nara y Mauro Icardi no llegaron por una predisposición de la China Suárez: "Algunas puertas no se abrieron, porque ella no tenía ganas. Me cerró algunas puertas cuando quise entrar al caso en sí. Ahí me dijo que las explicaciones se las debía sólo a los hijos y no iba a hablar del hecho. Y no puedo violentar una puerta si ella la cierra".Fantino también confesó qué era eso que no se hubiese esperado nunca de este mano a mano con la China Suárez: "Hablamos de la monogamia, de la pareja abierta o del machismo de las mujeres, según ella y eso no me lo esperaba. Se dio ese fenómeno único de una charla con temas que fueron surgiendo de repente". De hecho, el periodista comparó la presión que le generó tener que entrevistar a la actriz al mismo nivel de tener que enfrentarse a los dirigentes políticos más importantes del país: "(Fue) la misma presión que sentí cuando me tocó entrevistar a (Mauricio) Macri siendo Presidente, o a un candidato del peronismo o a Alberto Fernández. La misma presión".