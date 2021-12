Sebastián Estevanez presentó a Faustino, su cuarto hijo con Ivana Saccani

El lunes 29 por la noche nació Faustino, el cuarto hijo de Sebastián Estevanez e Ivana Saccani. Y emocionado por la llegada del nuevo integrante de su familia, el actor decidió compartir la primera imagen del bebé en sus redes sociales. "¡Bienvenido Faustino! Por suerte todo salió muy bien, el parto fue un sueño", anunció el galán y le agradeció al doctor Ignacio Pérez Tomasone y a su equipo por sus servicios.La modelo no se quedó atrás y también le dedicó un posteo al recién nacido. "29 de Noviembre a las 20.52 llegaste a nuestras vidas. ¡¡No podemos mas de felicidad!!! Fausti nuestro chiq . . ¡¡lo que te vamos a malcriar!!", expresó en un posteo junto a una tierna foto en la sala de partos y se mostró muy entusiasmada por compartir los primeros días del nene en familia junto a Francesca, Benicio y Valentino, sus hijos mayores.Semanas atrás, Sebastián reveló que eligieron el nombre del bebé en honor a un prócer argentino. "Faustino, como Sarmiento", señaló el galán. Y aseguró que no se trata de una coincidencia, sino que un detalle personal hizo que pensara en el "padre del aula": "Yo era un burro así que dije ‘le voy a poner ese nombre".El año pasado no fue fácil para Sebastián. Luego de quedarse sin trabajo a raíz de la pandemia, por el sorpresivo levantamiento de "Separadas", el actor sufrió un grave accidente en su hogar: quiso encender una estufa utilizando un bidón de alcohol en gel que le explotó en las manos y le provocó importantes quemaduras en las manos, cuello y rostro."Dentro de todo la saqué barata. Me podría haber quedado ciego, podría haber muerto", manifestó en marzo, en una entrevista con "Intrusos". Y agregó: "Me quemé y tenía en carne viva la cara, la oreja, la mano, el cuello. Pensé que me moría, en el momento es un dolor... además la quemadura te duele durante dos meses".Además, explicó cómo se desencadenó el accidente, a raíz de un acto de inconciencia. "No lograba prender el fuego, se me apagó dos o tres veces. Tenía un bidoncito de alcohol que estaba por la mitad. Pensé que no estaba prendido, que no tenía llama. Cuando lo tiré, explotó y se me vino todo a la cara", relató y contó que su mujer y su hija Francesca escucharon la explosión desde la planta alta de la casa y rápidamente bajaron a asistirlo. "Fue como una bomba. Cuando escucharon, bajaron. De la desesperación me fui a poner en la cara una crema para las quemaduras, a la que le quedaba un poquito. Mientras ellos agarraron una manguera porque se estaba empezando a quemar el living. Cuando me vieron casi se desmayan", declaró el actor, que rápidamente fue asistido por una ambulancia. Afortunadamente, pudo reponerse sin mayores complicaciones y ahora se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida.