Francisco Cuestas lanza “Heredero”, su nuevo disco

“Muy feliz de anunciarles que el próximo 2 de diciembre estará mi nuevo disco en todas las plataformas digitales”, expresó Francisco y agregó que continúa con su gira “por grandes festivales de Argentina y Uruguay. Vamos a estar recorriendo provincias como Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos Santa Fe y vamos por más.



Tras ello, agradeció “el apoyo de siempre a todo mi gran equipo (familia, amigos y staff) por no aflojar nunca a pesar de los momentos difíciles que vivimos. A cada medio de comunicación, programas de radio, televisión y redes por hacer llegar nuestra música a cada corazón”.



Sobre el nuevo trabajo, contó que Heredero “es una parte mía y una gran parte del legado de mi querido padre, Néstor Cuestas. Ojalá lo disfruten y les llegue al alma tanto como a mí”.



HEREDERO: cuenta con 12 canciones y con invitados de la talla de Jorge Rojas "No es lo mismo", Lucas Sugo "Dile que Vuelva", Los Tékis "Nada como un Beso", Gabi Zonis "Viví Entre Ríos" y como ya es un clásico los Trinos de Karen Giersch.



El track list:



1- El Amigo de los Pájaros - Chamarrita (Néstor Cuestas)



2- Chiflando Bajito - Chamarrita - Nestor y Francisco Cuestas



3- No es lo Mismo ft. Jorge Rojas - Zamba - Jorge Rojas / F.Cuestas



4- Esperando na Janela - Shotis - Targino Gondim / Raimundinho Do. Acordeon / Manuca Almeida



5- Vengo - Chamarrita - F.Cuestas / Maddoni / Gimenez



6- Dile que Vuelva ft. Lucas Sugo - Cumbia - F.Cuestas



7- Río de Luna - Rasguido Doble - Jorge Milikota / F.Cuestas



8- Traigo un Chiflido - Chamarrita - Néstor Cuestas



9- Nada como un Beso ft. Los Tékis - Huayno - Francisco Cuestas



10- Viví Entre Ríos ft. Gabi Zonis - Canción - F.Cuestas / G.Zonis



11- Mi Novia la Chamarrita - Chamarrita - Néstor Cuestas



12- Chamarrón - Chamarra - Francisco Cuestas