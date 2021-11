Gisela Dulko volvió “a posar y jugar a ser modelo”

Gisela Dulko y Fernando Gago se separaron luego de que él le confirmara que se había enamorado de otra mujer. La conversación fue dura, pero sirvió para que ella abriera los ojos y se fuera de la casa familiar en busca de una nueva vida junto a sus tres hijos.Mientras que el DT de Racing disfruta de su romance con Verónica Laffitte, la deportista ocupa su tiempo en la crianza de Mateo, Antonella y Daniele, además de algunos proyectos laborales y el regreso a las canchas de tenis en una exhibición.“Los enanos demandan mucho tiempo, así que estoy dedicada a ellos cien por ciento. Y estoy evaluando algunas propuestas. Además tengo un emprendimiento de ropa para chicos”, contó en una entrevista con Para ti.Aunque aclaró que no iba a dar detalles de la infidelidad de Fernando Gago, Dulko reconoció que ya hizo el duelo por el fin de su matrimonio. “Uno nunca sabe las vueltas de la vida, pero ahora no es algo que esté en mis pensamiento y mis prioridades, tengo un montón de otras cosas y estoy enfocada en eso”, sostuvo y agregó que su exmarido es un padre muy presente.De acá a diez años se imagina en familia, viendo crecer a sus hijos y acompañándolos en todo: “Ojalá que también involucrada al tenis de alguna manera, con mis cosas personales, porque siempre es muy lindo mantenerse activo, vigente, pero por sobre todas las cosas en familia, rodeada de mis hijos y mis perros”.“Y un día volví a posar y jugar a ser modelo. Cuan bien me hace de vez en cuando que me maquillen y vestirme elegante, para ver otra faceta mía. Disfruto cada cosa linda que me está pasando. Agradezco a Para Ti y a cada una de las personas que estuvieron en los detalles de esta producción”, expresó al compartir algunas imágenes.