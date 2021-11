Nito Artaza y el nacimiento de su nieta: "Me emocioné pero fue estresante"

PING PONG



Se acerca la temporada teatral de verano, por lo que las diferentes propuestas están en pleno desarrollo. Dentro de ese marco, Nito Artaza encara un nuevo proyecto bajo el nombre de “Los 80s” con el que estará durante los primeros meses del año en el Teatro Atlas de Mar del Plata.Además, tuvo un noviembre muy activo con “Volver a reír”, un espectáculo en el Teatro Astros donde actúa y dirige, sumado a la compañía de “Viajeros del tiempo”, un trío de humoristas uruguayos.Lejos de las luces y los escenarios, el capocómico también sonríe ya que disfruta de su relación con Cecilia Milone, quien dirigirá junto a él la nueva obra. Ambos ya miran al 2023, fecha en la que decidieron renovar los votos de su casamiento en 2017. “Siempre hay tiempo para un poco de amor”, detalla a pesar de la complicada rutina laboral que mantiene la pareja.El nacimiento de Muna, su primera nieta, causó gran alegría y no oculta su sentir: “Me emociono cada vez que la nombro”. A pesar de que nació en Francia por la residencia de su hija Sabrina en el viejo continente, pudo conocerla en octubre en una visita sorpresa que compartió con Juan Manuel y Leandro, sus otros dos herederos. “Yo siempre les dije que tienen que ser artífices de su propio destino”, explicó sobre los caminos que tomaron sus hijos, siempre cercanos a proyectos artísticos.-¿Cómo es trabajar con tu pareja?-Es intenso porque ella es intensa y exigente como directora, escribe también parte del libro. Yo también estoy acostumbrado a producir, entonces hay veces que tenemos nuestros choques de conceptos, pero nunca nos vamos a dormir peleados.-A cuatro años del casamiento, ¿Considerás a Cecilia Milone tu gran compañera de vida?-Por supuesto. Con Cecilia vamos a renovar los votos a los siete años, nos casamos en el 2017 y ya sabemos que lo vamos a hacer en Mar del Plata. Los dos debemos mucho a la ciudad desde el punto de vista humano, artístico, social, económico y espiritual. La primera vez fue en Bella Vista, en Corrientes y fue hermoso pero queremos renovarlo en Mar del Plata, donde pasamos parte de nuestra vida. Nos conocimos ahí y llevamos siempre espectáculos.-¿Cómo fue vivir el nacimiento de tu nieta a la distancia?-El nacimiento lo viví prácticamente dos días sin dormir, esperando el parto. Me emocioné muchísimo pero fue estresante porque era un momento importante que me hubiera gustado estar, aunque por las medidas sanitarias no pude. El 1 de octubre, mi cumpleaños, me hicieron una videollamada estando acá pero yo no lo sabía. De repente, apareció Cecilia atrás de mi hija junto a mis dos hijos. Fue tan emocionante e íntimo que decidí no subirlo. Nunca olvidaré la mirada de mi nieta. Nos miramos a los ojos, nos abrazamos y fui muy feliz.-¿Hubo un reencuentro con Carlos Rottemberg después de su pelea?-Hubo cierto distanciamiento con Rottemberg pero nos juntamos, hablamos y aclaramos las cosas. Nos pedimos disculpas por si hubo alguna improcedencia de ambos lados. Me pareció buena la charla porque en el medio de la pandemia lo ameritaba. Tengo claro que es un hombre honesto, hay un respeto mutuo y nos comprometimos a seguir las charlas.-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?- Laberíntico, como me dijo Moria Casán.- ¿UNA VIRTUD?- Soy solidario.- ¿UN DEFECTO?- Llego tarde.- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?- Reírme con mis hijos y Cecilia.- ¿Y DE MAL HUMOR?- La injusticia y los bancos.- ¿UN PASATIEMPO?- El fútbol.- ¿UN TALENTO OCULTO?- Para el amor tengo un talento oculto, según Cecilia.- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?- Soy un goleador desde que era chiquito.Nito Artaza durante uno de sus partidos de fútbol en el predio de River Plate.- COMIDA FAVORITA.- Milanesa con puré.- ¿UNA SERIE?- “Grand Hotel”.- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?- Volvería a ser Nito Artaza.- ¿UN ARTISTA FAVORITO?- Joan Manuel Serrat.- UNA CANCIÓN.- “Tanto” de Cecilia Milone.- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?- Comprenderse.- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.- Mis amigos y mi hermana.- ¿UN MIEDO?- La desunión de los argentinos.- LAS VACACIONES PERFECTAS.- Tulum, México.- UN PLACER CULPOSO.- Viajar.- UN GUSTO EXÓTICO.- El mango o la palta.- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.- Distribuir los ingresos del mundo.