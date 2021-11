Magui Bravi ya palpita el verano luciendo distintos trajes de baño

Las celebrities e influencers ya están palpitando la temporada de verano 2021/2022. Las bikinis y los trajes de baño enterizos suelen ser una pieza clave para lucirse en la playa y la pileta, y las famosas lo saben muy bien.La modelo y bailarina Magui Bravi posó frente al espejo del baño con una micro bikini supersexy y canchera con tiras, en color verde menta. El pelo lo llevó suelto, con raya al medio y un tono muy oscuro. Con el estilo sensual que tanto la caracterizan, mostró su mejor perfil.“Me parece que me quedo con el pelo negro. ¿Qué dicen?” preguntó la influencer en el pie de foto de la publicación. Los comentarios por parte de sus amigos, colegas, fanáticos y admiradores no tardaron mucho en llegar, con palabras de cariño y opiniones sobre su beauty look.“Pelo negro sí, pero víbora tatuada en la pierna no. Solo para el personaje”, “Cada día más linda”, “Me encanta ese color”, “Qué linda que sos Maggie, una preciosura”, “Re va el negro”, “Cualquier cosa que te pongas te queda bien porque sos un mil”, “Linda, divina”, “Hermosa mujer”, “Excelente. Se complementa muy bien con tu piel blanca”, “Te queda hermoso diosa”, “Una obra de arte”; fueron algunos de los tantos comentarios que le dejaron.Magui Bravi es fanática de las bikinis. Recientemente, posó para sus fans con un modelo violeta super trendy y encendió las redes sociales con su look. Con mate en mano, la bailarina estrenó una microbikini en color violeta con frunces en el corpiño y tiras en la bombacha ultra cavada.También lo hizo “sin filtro” el pasado domingo al borde de la pileta.