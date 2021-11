Le exigió unas disculpas a Wanda Nara: "Merecía más perdón que la China Suárez"

Bien al comienzo del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la botinera protagonizó un insólito cruce con la panelista de "Bendita", Alejandra Maglietti a través de las redes."Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión", había escrito la abogada en su cuenta de Twitter.Sin filtro, Wanda decidió contestarle con un mensaje fulminante: "¿Necesitas nombres bol. . . ? ¿O un mapa para saber quién es la put. . . que manda fotos a casados? Te lo mando por privado, si sos la única que no lo entendió".Si bien Maglietti volvió a contestarle para darle la razón, Wanda no volvió a mencionarla sobre el escándalo. Es por esto que la panelisa decidió pedirle que se retracte por el ofensivo mensaje:“Yo la recibí sin comerla ni beberla. Yo no tenía nada que ver. Solo opiné del tema. Yo no tengo nada que ver, Wanda, me podrías pedir perdón, también”, cerró Alejandra frente a las cámaras de "Bendita TV".