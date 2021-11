Efraín Colombo presentó por Elonce TV su canción “Barrilete de Dios”

Barrilete de Dios

Este 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona, el futbolista falleció de un paro cardiorrespiratorio y todo el mundo lloró su partida. “A las horas que me entere de la partida de Diego empecé a escribir muchísimo y no pare hasta las 22 horas”, contó el músico santafesino Efraín Colombo, aEl músico contó que todos sus escritos poco a poco fueron tomando forma y se convirtieron en una canción: “Barrilete de Dios”.“Nunca pensé que todo esto iba a terminar en un tema musical, lo escrito poco a poco fue tomando forma y salió esto”, dijo y contó que del tema musical participan Los Tekis.Sobre el nombre del tema musical, Colombo señaló que “se relaciona con el partido del mundial 86 y juega un poco con esos dos goles históricos contra Inglaterra”.El músico contó que la colaboración de Los Tekis no fue casual: “Neri Pumpido me contó la anécdota contó la historia de que parte del seleccionado argentino fue a Jujuy a hacer la preparación para el Mundial 1986 y por eso la presencia de los tekis en la canción”, concluyó.