“Gracias a la vida por este milagro”: Luz Cipriota fue mamá y presentó a su bebé

Luz Cipriota dio a conocer el reciente nacimiento de su primer hijo, Lorenzo, fruto de su amor con David Serrano. Y lo hizo con una producción súper tiernas del niño.El pequeño nació en España, país en el que lleva varios años instalada, disfrutando de su trabajo y de su pareja."Lorenzo Serrano Cipriota. Llegaste el 19 de noviembre en una noche de luna llena. Te adelantaste porque no veías la hora de estar aquí y conocer éste mundo loco", empieza el especial y emotivo posteo de la actriz."Aún no tenés idea de todo el amor que con @serranodavid75 tenemos para darte", agregó Luz, emocionada."Gracias a la vida por este milagro que hoy me tiene completamente enamorada. Ya no sé lo que es vivir sin el corazón tan lleno de amor", expresó Cipriota, llenado su Instagram de mensajes de amor y felicitaciones por el nacimiento de Lorenzo.